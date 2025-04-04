Azerbaycan, Avrupa'nın Güvenilir Gaz Sağlayıcısı Olmaya Devam Ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkesinin enerji alanında Avrupa'nın güvenilir ortağı ve gaz sağlayıcısı olduğunu belirterek, "Bugün 12 ülkeye gaz satıyoruz. Bunlardan 10'u Avrupa ülkesidir, 8'i ise AB üyesidir. Avrupa'ya gaz tedariki coğrafyamız genişleyecektir." dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Güney Gaz Koridoru 11. Danışma Kurulu ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Avrupa Birliği (AB) Enerji ve Konut Komiseri Dan Jorgensen ile ABD, Bulgaristan, Romanya, Slovenya, Bosna Hersek, Moldova, İtalya, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Hırvatistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin aralarında bulunduğu 24 ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı.

Toplantıda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da yer aldı.

Aliyev, yaptığı konuşmada, Güney Gaz Koridoru sürecine katılan ülkelerin sayısının arttığını ve güçlü işbirliği kurarak başarı hikayesi yazdıklarını söyledi.

Enerji güvenliğinin hiç olmadığı kadar ulusal güvenliğin ayrılmaz parçası haline geldiğini vurgulayan Aliyev, bugün sanayi güvenliğinin de gündemde olduğunu, sanayi güvenliği için ise enerji kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Aliyev, ülkesinin doğal gaz ihracatına değinerek, " Azerbaycan, enerji alanında Avrupa'nın güvenilir ortak ve gaz sağlayıcısıdır. Bugün 12 ülkeye gaz satıyoruz. Bunlardan 10'u Avrupa ülkesidir, 8'i ise AB üyesidir. Avrupa'ya gaz tedariki coğrafyamız genişleyecektir zira bazı Avrupa ülkelerinde gaz dağıtım şebekelerinin kurulması için çalışmalarımız sürüyor. Bazılarında var, bazılarında ise genişletilmesi gerekiyor. Azerbaycan, bunu yapmayı planlıyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın Avrupa'da gaz tedarik coğrafyası artacaktır." ifadelerini kullandı.

"Maden projelerine finansmanı durdurmaya karar veren uluslararası finans kuruluşlarının bu politikalarını sonlandırması gerekiyor"

Güney Kafkasya Boru Hattı, TANAP ve TAP'tan oluşan Güney Gaz Koridoru'nun tam gücüyle çalıştığının altını çizen Aliyev, bu hattın iletim kapasitesinin genişletilmesi gerektiğini ifade etti.

Aliyev, Azeri-Çırak-Güneşli ve Abşeron gibi yatakların işletilmesiyle üretimi artıracaklarını belirterek, "Fakat bunun için Güney Gaz Koridoru'nun genişletilmesi ve güvenilir ortaklık gereklidir. Bunun için finansal kaynak gerekiyor. Maden projelerine finansmanı durdurmaya karar veren uluslararası finans kuruluşlarının bu politikalarını sonlandırması gerekiyor." dedi.

Ülkesinin yeşil enerji projelerine de değinen Aliyev, bu sayede tasarruf edeceklerini ve daha fazla doğal gaz ihracatı olanağına sahip olacaklarını sözlerine ekledi.