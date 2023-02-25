Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinden 'Kardeş ülke Türkiye'nin her zaman yanınızdayız' mesajı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede görev alan Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, ülkelerinin iyi ve kötü günde kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede görev alan Azerbaycan arama kurtarma ekipleri, ülkelerinin iyi ve kötü günde kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu söyledi.

Azerbaycan Acil Durumlar Bakanlığından Üsteğmen Mais Aliyev, AA muhabirine, "Kardeş ülkemizin her zaman yanınızdayız." dedi.

Aliyev, depremin ilk gününden itibaren Kahramanmaraş'ta olduklarını, 11 gün sonra Hatay'a geçtiklerini kaydetti.

Bakanlık yetkilisi Azad Haydarov da "Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, tüm kurtarma ve restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar burada kalacağız ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Haydarov, Türkiye ve Azerbaycan ekiplerinin can kurtarmak için sahada omuz omuza çalıştıklarını belirtti.

"Daha fazlasını yapamadığımız için üzgünüz"

Azerbaycan arama kurtarma ekiplerinin lideri Murat Askerov, ilk üç gün gece gündüz durmadan çalışarak 53 kişinin hayatını kurtardıklarını dile getirerek, "Daha fazlasını yapamadığımız için üzgünüz." dedi.

Askerov, "Kardeş ülke Türkiye'nin her zaman yanındayız ve elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, deprem bölgesine 867 arama kurtarma görevlisi ve sağlık personelinin yanı sıra 15 uçak, 395 tır ve insani yardım malzemesi taşıyan 25 konteynerlik tren gönderdi.

Enkazdan 53 kişiyi kurtaran ve 780 kişinin cansız bedenlerini çıkaran Azerbaycan personeli, mağdurları sokakta bırakmamak için yapılan yardım çalışmalarına da katılarak Kahramanmaraş'ta iki çadır kent kurdu.