Azerbaycan: ABD ile İran Arasındaki Ateşkes Memnuniyet Verici

BAKÜ, 9 Nisan (Xinhua) -- Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD ile İran arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bayramov, İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile çarşamba günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel güvenlik konularını ve ateşkesin olası etkilerini ele aldı.

Krizin diplomatik kanallar aracılığıyla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bayramov, İslamabad'da yapılacak görüşmelerin somut ve verimli sonuçlar doğurmasını temenni ettiklerini belirtti.

Bayramov, bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve işbirliğini güçlendirmeye yönelik girişimleri desteklemeye hazır olduklarını yineledi.

