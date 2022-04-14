Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı - Haberler

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Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.

Karar gereği yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan Kovid-19 PCR testi istenmeyecek.

Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Azerbaycan, PCR Testi, Kabine, Güncel, Haberler

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