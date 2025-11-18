Azerbaycan'a Gelen Çinli Turist Sayısı Yüzde 49 Arttı

BAKÜ, 18 Kasım (Xinhua) -- Azerbaycan'ı ziyaret eden Çinli turist sayısı, 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artarak 57.000'e ulaştı.

Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev, pazartesi günü yaptığı açıklamada nisanda imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması kapsamında Bakü-Beijing ve Bakü-Urumqi arasında başlatılan direkt uçuşların, iki ülke arasındaki turizm etkileşiminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti. Nagiyev, Çin'in artık Azerbaycan'a turist gönderen ilk 10 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Azerbaycan Turizm Kurulu CEO'su Florian Sengstschmid ise Çin'de yürütülen Hedefler Azerbaycan programını genişletmeyi planladıklarını söyledi. Çin'in dünyanın en büyük dış turizm pazarı olmaya devam ettiğini belirten Sengstschmid, Azerbaycan'ın bu pazardaki varlığının büyümeye devam ettiğini kaydetti.