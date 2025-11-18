Haberler

Azerbaycan'a Gelen Çinli Turist Sayısı Yüzde 49 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Azerbaycan, 2025'in ilk 10 ayında Çinli turist sayısını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 57.000'e ulaştı. Bu artış, vize muafiyeti anlaşması ve yeni direkt uçuşların etkisiyle gerçekleşti.

BAKÜ, 18 Kasım (Xinhua) -- Azerbaycan'ı ziyaret eden Çinli turist sayısı, 2025'in ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 artarak 57.000'e ulaştı.

Azerbaycan Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev, pazartesi günü yaptığı açıklamada nisanda imzalanan karşılıklı vize muafiyeti anlaşması kapsamında Bakü-Beijing ve Bakü-Urumqi arasında başlatılan direkt uçuşların, iki ülke arasındaki turizm etkileşiminin güçlenmesine katkı sağladığını ifade etti. Nagiyev, Çin'in artık Azerbaycan'a turist gönderen ilk 10 ülke arasında yer aldığını kaydetti.

Azerbaycan Turizm Kurulu CEO'su Florian Sengstschmid ise Çin'de yürütülen Hedefler Azerbaycan programını genişletmeyi planladıklarını söyledi. Çin'in dünyanın en büyük dış turizm pazarı olmaya devam ettiğini belirten Sengstschmid, Azerbaycan'ın bu pazardaki varlığının büyümeye devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Küçük çocukken kaçırıldığı iddiasına ünlü içerik üreticisinden yanıt

"Çocukken kaçırılıp yetişkin içerik üreticisi yapıldı" iddiası
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.