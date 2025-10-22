Azerbaycan, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yıl Dönümünü Kutlayacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün 2026 yılında Bakü'de kutlanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, 1926'da Bakü'de düzenlenen 1. Türkoloji Kurultayı'nın, ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip Türk halklarının bilimsel ve kültürel bütünleşmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. Kurultayda Türk dünyasının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürüne dair önemli kararların alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, kararnamede Kültür Bakanlığı, Milli İlimler Akademisi ile Bilim ve Eğitim Bakanlığına birlikte 100. yıl etkinlik planı hazırlayıp uygulamaları için talimat verdi.

1. Türkoloji Kurultayı

Şubat 1926'da Bakü'de toplanan 1. Türkoloji Kurultayı, Türk dünyasının önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmişti.

Kurultayda, Türk dillerinin ortak yazı dili, Latin alfabesine geçiş, tarih, etnografya, edebiyat ve kültür konuları ele alınmıştı.

20. yüzyılın en önemli bilimsel toplantılarından biri sayılan bu kongre, Türkoloji alanında ortak bilimsel yaklaşımın temelini oluşturmuştu.