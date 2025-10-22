Haberler

Azerbaycan, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. Yıl Dönümünü Kutlayacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün 2026 yılında Bakü'de kutlanmasına ilişkin kararnameyi onayladı. Bu kararname ile Türk dünyasının dili, tarihi ve kültürü üzerine önemli kararların alındığı kurultayın önemi vurgulandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 1. Türkoloji Kurultayı'nın 100. yıl dönümünün 2026 yılında Bakü'de kutlanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, 1926'da Bakü'de düzenlenen 1. Türkoloji Kurultayı'nın, ortak tarihi ve kültürel mirasa sahip Türk halklarının bilimsel ve kültürel bütünleşmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı. Kurultayda Türk dünyasının dili, tarihi, edebiyatı ve kültürüne dair önemli kararların alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, kararnamede Kültür Bakanlığı, Milli İlimler Akademisi ile Bilim ve Eğitim Bakanlığına birlikte 100. yıl etkinlik planı hazırlayıp uygulamaları için talimat verdi.

1. Türkoloji Kurultayı

Şubat 1926'da Bakü'de toplanan 1. Türkoloji Kurultayı, Türk dünyasının önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmişti.

Kurultayda, Türk dillerinin ortak yazı dili, Latin alfabesine geçiş, tarih, etnografya, edebiyat ve kültür konuları ele alınmıştı.

20. yüzyılın en önemli bilimsel toplantılarından biri sayılan bu kongre, Türkoloji alanında ortak bilimsel yaklaşımın temelini oluşturmuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Vatandaşı isyan ettiren proje: Bu kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir

"Bu nasıl mühendislik? Kente yapılmış bir ihanettir, hakarettir"
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe

Hendekler kazıldı, faylar tespit edildi! İşte en riskli 2 ilçe
Vatandaş paylaştığı video ile yetkililere seslendi: İlimizin kurtuluşu olabilir

Paylaştığı video ile yetkililere seslendi: Kurtuluşumuz olabilir
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç'ın kız kardeşine tutuklama! Gözü fena dönmüş
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Bagaj yüklerken milyonların gönlünü kazandı

Bagaj yüklerken gönülleri kazandı! Cilveli rampacı artık bir fenomen
Bunun adı saf kötülük! Kedinin başına poşet bağladılar

Bunun adı saf kötülük! Şüpheli her yerde aranıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.