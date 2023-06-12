Azdavay'da sel felaketinden sonra yapılan baraj sayesinde yeni bir felaket yaşanmadı

Kastamonu'da 11 Ağustos 2021'deki sel felaketinden sonra Devrekani Çayı'na inşa edilen biriktirme barajı (tersip bendi) sayesinde Azdavay ilçesi, 3 Haziran'daki yağışların ardından yaşanan taşkınlarda fazla zarar görmedi.

Yaklaşık 2 yıl önce yaşanan sel felaketinde çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğü Azdavay ilçesinin aynı sorunu tekrar yaşamaması için çalışma yürütüldü.

İlçenin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üst kısımlarına Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünce 2022 yılında biriktirme barajı inşa edildi.

Bölge genelinde bir süre önce sağanağın ardından meydana gelen taşkınlarda rüsubatı tutan bent, ilçenin yeni bir felaket yaşamasının önüne geçti.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine, 3 Haziran Cumartesi günü ilçeye çok fazla yağış düştüğünü söyledi.

Bölgede daha önce bu kadar şiddetli yağış olmadığına vurgulayan Civelek, "70-80 yaşında olan büyüklerimiz var, onlar ömürlerinde böyle bir yağış görmediklerini söyledi. Öğle saatlerinde bulutların alçalmasıyla Azdavay zifiri karanlığa büründü. Yamaçlara adeta yağmur bombası gibi bulutların inişi vardı. Ömrümüzde görmediğimiz büyük bir felaketle karşı karşıya geldik. Yamaçlarda küçük dereler, büyük dereler haline geldi. Önüne kattığı taşları, toprakları, rüsubatı çarşı merkezine getirdi." dedi.

"3 Haziran'da Azdavay'da metrekareye yaklaşık 180 kilogram yağış düştü"

Altyapı ve üstyapının zarar gördüğünü anlatan Civelek, "3 Haziran'da Azdavay'da metrekareye yaklaşık 180 kilogram yağış düştü. Azdavay ile Devrekani arası yaklaşık 75 kilometre. Bu kadar yağışın olduğu bir günde havzası bu kadar geniş olan bir çayın ilçemizden geçtiği düşünülürse, Azdavayımız için buranın ne kadar büyük tehlike potansiyeli oluşturduğunu görebiliriz. Devrekani Çayı'ndan gelen pislikler köprülerde baraj oluştursaydı büyük felaket yaşayabilirdik. Bunun örneğini 11 Ağustos 2021'de yaşadık." diye konuştu.

İki yıl önce yaşanan felaketten sonra bir dizi tedbir alındığını dile getiren Civelek, şöyle devam etti:

"11 Ağustos'tan sonra DSİ Bölge Müdürlüğümüz tarafından Batı Karadeniz'in en kapsamlı, en büyük tersip bendi Dereyücek bölgesine yapıldı. İlçemize 15 kilometre uzaklıktaki bu bendin çok büyük faydasını gördük. Devrekani ve Seydiler'den geçerek gelen rüsubat, tersip bendinde tutuldu. Tersip bendi sayesinde ilçe merkezine taş ve kaya gelmediği için dere yatağının seviyesi yükselmedi. En büyük sorunumuz, Devrekani Çayı'nın her yağış ve sel felaketinin ardından tabanındaki yükselmedir. Batı Karadeniz'in en kapsamlı ve en büyük tersip bendi yapılmamış olsaydı Azdavay, 3 Haziran'da yaşanan sel felaketinde yerle bir olabilirdi. Özellikle Çevlik Mahallesi'ndeki köprümüz buradan geçecek rüsubatla baraj haline dönüşüp ilçemizin tamamına çok büyük zarar verebilirdi. 11 Ağustos'tan sonra DSİ ve Azdavay Belediyesinin aldığı önlemlerden dolayı, 3 Haziran sel felaketinin de çok büyük olmasına rağmen telafisi mümkün olmayan yaralar almadık."

Civelek, Yumacık Deresi ve kuzeydeki Yeni Mahalle'ye de tersip bendi yapıldığında Azdavay'ın sel felaketinden en az zarar gören ilçe olacağını sözlerine ekledi.