Pakistan'da Azad Cammu Keşmir Cumhurbaşkanı Chaudhry, 71 yaşında vefat etti

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, uzun süren bir hastalığın ardından 71 yaşında vefat etti. Chaudhry, 1996'da Azad Cammu Keşmir Başbakanı ve 2021'de cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan'a göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Chaudhry'nin ölümünden dolayı üzüntüsünü dile getirerek, Chaudhry'yi "bilge ve özverili bir politikacı" olarak tanımladı.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
500

