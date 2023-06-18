Ayvazlar köyü Çaycuma Belediyesi'ne katılmak için sandıktan 'Evet' çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ayvazlar köyü sakinleri, Çaycuma Belediyesi'ne katılmak için sandıktan 'Evet' çıktı. İlçeye 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Ayvazlar köyü Merkez Mahallesi'nde bulunan 163 seçmen bu sabah itibariyle sandık başına gidip oy kullanmaya başladı. Merkez Mahallesi sakinleri de Çaycuma Belediyesi sınırlarına dahil olmak için 1001 nolu sandıkta oylarını kullandı. Oy kullananlardan 94'ü evet, 27'si ise hayır derken 2 geçersiz oy çıktı. Merkez Mahallesi Çaycuma Belediyesi'ne 'Evet' diyerek bağlandı.