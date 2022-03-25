Ayvalıkgücü Belediyespor'un efsane isimlerini, "Efsanelere Saygı Gecesi"nde bir araya getirdİ

Gün gelmiş. Kulüp başkanlığı,müdürlüğü, gün gelmiş malzemecilik yapmış, gün gelmiş evinde eşine formaları yıkatmış, 86 yaşına dayanmış Ayvalıkgücü sevdalısı Ergün Tekincan, onuruna düzenlenen gecede duygulu anlar yaşadı. Anıların anlatıldığı gece bazı anlar hüzüne bazı anlar da kahkahaya dönüştü.

Bando şefi, kulüp başkanı, müdürü, malzemecisi

Belgesel tadında hazırlanan ve geçmiş yıllardaki karşılaşmalardan görüntülerin yer aldığı film gece boyunca konuşuldu. Ayvalık Belediyesi bandosunun şefliğini de yapan Ergün Tekancan'ı kulüp başkanları, bir dönem sahalarda top koşturan futbolcular hediye yağmuruna tuttu. Başkan Ergin de, günün anısına hem plaket hem çiçek takdim etti. Gecenin düzenlenmesinde emeğe geçen herkese teşekkür eden Ergün Tekincan, geceye özel Ayvalıkgücü için yazdığı şiiri okudu ve dakikalarca alkışlandı.

Üçüncü lige dönülecek

Yıllar sonra da olsa bir araya gelmekten mutlu olduklarını dile getiren dönemin futbolcuları birbirlerine lakapları ile takılarak geceye hem renk kattılar hem o günlere ait anılarına anlattılar. Duygu dolu anların yaşandığı gecede konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kurulduğu 1966 yılından bu yana ilçemizin gözbebeği güzide futbol takımlarımızdan biri olan ve yıllarca başarılarıyla gururlandığımız, kaçırdığı şampiyonluklara üzüldüğümüz Ayvalıkgücü'müz bu sezon yine yepyeni bir başarıya yelken açmış durumda. Şu anda ligde lider durumda bulunan kırmızı-beyazlı ekibimiz, inşallah birkaç hafta sonra şampiyonluğu kucaklayacak ve play-off grubunda da zaferlere imzasını atarak, layık olduğu profesyonel lige, 3. Lig'e yeniden dönecektir" dedi.

Emeği geçenler bir aradaydı

Ayvalıkgücü'nün başarısı için 7'den 77'ye tüm Ayvalıklıların sokaklara döküldüğü, başarılarını ilçe meydanlarında coşkuyla kutladığı, bugünlere gelmesinde büyük emekler veren; kulüp başkanları, yöneticileri, futbolcuları, malzemecileriyle birlikte olmaktan büyük bir onur duyduğunu dile getiren Başkan Ergin, "Bunlardan biri de uzun yıllar gönüllü olarak kulübün müdürlüğünü üstlenen, deplasmanlarda takımı bir an bile yalnız bırakmayan ve şanlı Ayvalıkgücü'müze sık sık serenatlarla marşlar yazan, biz Ayvalıklıların Ergün Babası, çok değerli Ergün Tekincan ağabeyimiz de bugün burada ve tıpkı yıllar öncesinde yaşadığı o heyecanla bu sezonun sonunda hepimiz gibi takımımızdan şampiyonluk bekleyenler arasında. Ayvalıkgücü denildiğinde onunla birlikte anılan, kırmızı-beyazlı camianın simgesi haline dönüşen Ergün Baba'mızın bizlere aşıladığı Ayvalıkgücü sevgisini, bugün hepimiz aynı coşkuyla yaşıyoruz" diye konuştu.

"Renklerin manâlı ismin çok büyük. Şampiyon Ayvalık sensin en büyük" sloganlarıyla başarıdan başarıya koşan Ayvalıkgücü'müzün efsanevi futbolcuları da aramızda" şeklinde konuşan Başkan Ergin, futbol oynadıkları dönemde lakaplarıyla anılan isimleri teker teker saydı. Ergin şöyle devam etti:

Tenten Melih, Flaş Metin, Bahariye Mehmet, Mayer Mustafa, Kral İsmet, Topuk Atilla

"Kırmızı-beyazlı formayı giyip, yıllarca Ayvalık ve Ayvalık halkının gururu olabilmek için ter döken Volsvogen Aytekin Erhanoğlu, kaleci Güngör Sezer, Adalı Veli, Kadri Karayıldız, Antalyasporlu Osman Arslan, Fevzi Kezan ve efsane kadrodan kaptan Hasan, Raci, Stoper bankacı Rıza, Çacan Hasan, Tenten Melih, Hüdai, Murat Taş, Dingin Metin, Alex, Flaş Metin, Bahariye Mehmet, kaleci Rıza, Ercan, Mustafa Seymen, Mayer Mustafa, Kral İsmet, Sait, Sarı Nagip, Hasip, Kaleci Akın, Gömecli Hasan Alumert, Topuk Atilla ve ismini sayamadığımız niceleri…. Kısaca burada bulunan ve hayatta olan Ayvalıkgücü'nün efsanevi yıldızlarını da sevgi dolu saygılarımla selamlıyor, aramızdan ayrılan efsanelerimizi de saygı ve rahmetle anıyorum. Sporun tek yürek ve tek vücut haline getirdiği birlik ve beraberlik hislerini yaşattığı, günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz dayanışma ve kardeşlik duygularının en somut örneklerini bizlere miras bırakan efsane oyuncularımızın da şeref verdiği bu gecede sizlerle birlikte bir bütünün parçası olmaktan büyük gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu duygularla yıllar sonra yeniden bir arada olup, anılarımızın tazelendiği, pek çoğumuzun özlemle yâd ettiğimiz o yıllara yeniden götüren böylesi bir geceye göstermiş olduğununuz yoğun katılım için sonsuz şükranlarımı sunuyor, gecenin hazırlanmasında başta Cemal Erhanoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

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