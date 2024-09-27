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Ayvalık ve Mersin'deki Doğal Sit Alanları Tescil Edildi

Ayvalık ve Mersin'deki Doğal Sit Alanları Tescil Edildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki ve Mersin'in Bozyazı'daki çeşitli alanları 'Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak tescilledi. Bu alanlarda madencilik ve turizm faaliyetleri gibi çeşitli izinler alınabilecek.

(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü kararlarına göre; deniz kenarındaki Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Alibey-Dombadis, Alibey-Namıkkemal ve Gümüşlük Güneyi Mevkiileri ile Mersin Bozyazı'daki Arsinoe Antik Kenti ve Edirne Keşan'daki Saros Körfezi Doğal Sit Alanları, "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün Doğal Sit Alanlarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre; Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Alibey-Dombadis (41 Nolu) Doğal Sit Alanı, Alibey-Namıkkemal Mahallesi sınırlarındaki 40 Nolu Doğal Sit Alanı ve Sakarya Mahallesi sınırlarındaki Gümüşlük Güneyi Mevkii (30 Nolu Alan 1. Etap) Doğal Sit Alanları ile Mersin Bozyazı'daki Arsinoe Antik Kenti Doğal Sit Alanı ve Edirne Keşan'daki Saros Körfezi 1. Etap (Mecidiye-Kocaçeşme) Potansiyel Doğal Sit Alanı, "Doğal Sit - Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescillendi.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer verilen faaliyet izinlerinden bazıları şöyle:

"-Teknik rapor ile tespit edilmiş zorunlu haller dışında delme-patlatma yöntemlerinin kullanılmaması, habitat bölünmesi ile flora, fauna kaybının en aza indirilerek ekolojik koridor oluşturacak tedbirlerin alınması, bölgeye ilişkin olarak ekolojik etki değerlendirme raporu hazırlanması koşulları ve ilgili yönetmelikler ve mevzuata uygunluğun sağlanması şartlarıyla madencilik faaliyetleri yapılabilecek.

-Koruma amaçlı imar planına uygun olması koşuluyla turizm tesisleri, yat limanı, tekne imal ve çekek yeri ve 1. sınıf hariç düzenli depolama tesisi yapılabilecek."

Kaynak: ANKA / Güncel

İklim Değişikliği Madencilik Balıkesir Bozyazı Ayvalık Güncel Turizm Mersin Çevre Yaşam

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