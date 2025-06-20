Ayvalık'taki Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda personel ve araç sevk edildi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Mutluköy Mahallesi Kilistepe mevkisindeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, 1 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 4 arazöz, 2 su tankeri ve çok sayıda personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel