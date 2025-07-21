Ayvalık'taki Butik Otelde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

Cunda Adası'ndaki butik otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği 3 arasöz ve 1 su tankerinin yanı sıra 12 personelle müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.