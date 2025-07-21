Ayvalık'taki Butik Otelde Yangın Çıktı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan bir butik otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor ve araştırmalar devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir butik otelde çıkan yangın söndürüldü.

Cunda Adası'ndaki butik otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği 3 arasöz ve 1 su tankerinin yanı sıra 12 personelle müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmalarının ardından söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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