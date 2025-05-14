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Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. E-87 karayolunda 4 aracın karıştığı kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Çanakkale'ye seyir halinde olan H.M. (74) idaresindeki 34 ZG 805 plakalı otomobil ile önünde giden H.İ. (56) idaresindeki 26 BR 792 plakalı otomobilin arasına makas atarak girdiği öne sürülen H.K. (35) yönetimindeki 10 YT 146 plakalı otomobil, iki araca çarparak, takla attı. Kaza sırasında savrulan H.M. yönetimindeki otomobil, A.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptıktan sonra alev alıp yanmaya başladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazada H.M. aynı araçta bulunan G.M., makas attığı öne sürülen sürücü H.K ve motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekibi ise alev alan otomobildeki yangını söndürdü. Tedavi altına alınan yaralılardan H.K.'nın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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