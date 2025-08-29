Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölüm, 3 Yaralı

Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölüm, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Kaza, otoyolda kırmızı ışıkta bekleyen bir TIR'ın arka arkaya çarpan diğer araçlar nedeniyle gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, trafik ışıklarında otobüs, otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunun Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi girişinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen PG LS 768 plakalı TIR'a A.B.'nin kullandığı 63 ADJ 826 plakalı bir başka TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yabancı plakalı TIR önündeki 06 DA 5150 plakalı otomobile, otomobil de 07 BMH 278 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförü A.B. ile otomobil sürücüleri Z.V.M. ve yanındaki çocuklar A.V.M ile M.M. yaralandı. Ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan TIR şoförü A.B., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sağlık Bakanlığı'ndan usulsüz randevu iddialarına net yanıt

Hastanelerle ilgili infial yaratan iddia! Bakanlıktan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu transferinde kötü haber

Benfica'ya veda etmişti ama Fenerbahçe'ye kötü haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.