Ayvalık'ta Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölüm, 3 Yaralı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, trafik ışıklarında otobüs, otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunun Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi girişinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen PG LS 768 plakalı TIR'a A.B.'nin kullandığı 63 ADJ 826 plakalı bir başka TIR çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yabancı plakalı TIR önündeki 06 DA 5150 plakalı otomobile, otomobil de 07 BMH 278 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförü A.B. ile otomobil sürücüleri Z.V.M. ve yanındaki çocuklar A.V.M ile M.M. yaralandı. Ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Yaralılardan TIR şoförü A.B., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.