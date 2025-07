Ayvalık'ta Zeytinlikte Yangın: 1 Hektar Zarar Gördü

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, yerleşim yeri yakınındaki zeytinlikte yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 1 hemtar zeytinlik zarar gördü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sahilkent Mahallesi'nde bulunan Bankacılar Sitesi'nin yanındaki zeytinlikte çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Ayvalık Belediyesi itfaiye ekipleri, 4 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Yapılan müdahale ile kontrol altına alınan yangında 1 hektarlık zeytinlik alan kül oldu.

Öte yandan yerleşim birimine çok yakın bir noktada çıkan yangının, evlere yaklaşması nedeniyle korkulu anlar yaşandı. Alevlere müdahale ederek ekiplere destek olan site sakinlerinden Mine Demirci, "25 yıldır Ayvalık'ta yaşıyorum. Bu güzel ilçeye dışarıdan gelen her insanın başımızın üzerinde yeri var. Ama bu insanlar Ayvalık'a geldiklerinde yedikleri ve içtikleri her şeyi sokaklara atıyorlar. Bu zeytinlik alanda da alkol alıyorlar. Tükettikleri alkol şişelerini gelişi güzel buraya atıyorlar. Az önce yangına müdahale edenlere yardım ederken, yerdeki cam parçaları ayağıma batıyordu. Bu cam parçaları bu tür yangınların da çıkmasına sebep oluyor. Biz, çevre temizliği ile ilgili her şeyi anlatıyoruz ama hiç kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Sonra evimiz barkımız yanıyor. Zeytinliklerimiz yanıyor. Bu yangınların ardından da perişan oluyoruz" diye konuştu.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturmada, çıkış sebebiyle ilgili kırık cam parçalarının büyüteç görevi görmesi üzerinde duruluyor.