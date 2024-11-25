Ayvalık'ta Zeytin İşçilerini Taşıyan Traktör Kamyonetle Çarpıştı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytin işçilerinin bulunduğu traktör ile ticari bir kamyonet çarpıştı. Kazada 3 zeytin işçisi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ta meydana gelen çift taraflı kaza 150 Evler Mahallesinde bulunan özel bir okulun önünde meydana geldi.

Kazaya, Balıkesir İtfaiyesi Ayvalık Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

17 KT 036 plakalı traktör ile 34 YP 4634 plakalı kamyonun çarpıştığı trafik kazasında, kamyon sürücüsü A.T, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken L.D, K.K, H.A, L.O. ve R.O. ise yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.