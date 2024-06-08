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Ayvalık'ta YKS Sınavı İlk Kez Yapıldı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ÖSYM tarafından YKS sınavı düzenlendi. Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başvurular sonucu sınav merkezi statüsüne getirilen Ayvalık'ta, 1918 aday sınava katıldı. Adaylar ve aileleri, sınavın Ayvalık'ta yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ilk kez Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün başvuruları sonucu sınav merkezi statüsüne getirilen Ayvalık'ta, YKS kapsamındaki Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 7 lise ve Balıkesir Üniversitesi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda 1918 aday katıldı.

Sınava giren bir adayın babası Ekrem Çoban, gazetecilere, daha önce bu sınavlar için Ayvalık'taki adaylar ve yakınlarının Balıkesir ya da Edremit ilçesine gittiğini söyledi.

Ayvalık'ın sınav merkezi yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirten Çoban, "Daha önce gittiğimiz kentlerdeki okulların nerede olduğunu bilmiyorduk. Sınavın yapılacağı okulu buluncaya kadar da çocuklarımız geride kalabiliyordu. Bu sınavın Ayvalık'ta yapılması çok güzel oldu. Zira Ayvalık'taki okulların nerede olduğunu iyi biliyoruz. Zamanında sınav yapılacak okula gelebiliyoruz. Bu uygulamayı hayata geçirenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Sınav sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan üniversite adayı Yalçın Çaycılar ise soruları beklediğinden daha kolay bulduğunu dile getirerek, "Bu yüzden de sınavı hızlıca bitirdim ve salondan çıktım." dedi.

Egemen Mumyakmaz da sınavın iyi geçtiğini kaydederek, "Sorular beklediğim gibiydi. Bence çalışan herkes karşılığını alıyor bu sınavların. Bana göre sözel kısım daha kolaydı, sayısal bölüme göre. Hedefim psikoloji bölümünü kazanabilmek. İnşallah amacıma ulaşacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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