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Ayvalık'ta Yangın: 3 Bina Kullanılamaz Hale Geldi

Ayvalık'ta Yangın: 3 Bina Kullanılamaz Hale Geldi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında, el sanatları galerisi, sanat ve tiyatro salonu ile bir metruk bina hasar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangında 3 binada hasar oluştu.

Fevzipaşa Mahallesi Barbaros Caddesi'nde el sanatları galerisi olarak kullanılan iki katlı ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, alevlerin büyümesi sonucu binanın arkasındaki sanat ve tiyatro salonuna, daha sonra ise yan tarafındaki metruk bir binaya sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, el sanatları galerisi, metruk bina ile sanat ve tiyatro salonu kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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