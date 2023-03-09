Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı Güncel Haberler Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda 11 zanlının uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bu kişilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerden 8'ini yakaladı. Yapılan aramalarda, 120 gram kubar esrar, 31 sentetik uyuşturucu hap, 50 gram kenevir tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 payp ve 8 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7'si ise salıverildi. Ekipler, aranan diğer 3 şüpheliyi yakalama çalışmasını sürdürüyor. Kaynak: AA / Güncel Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.