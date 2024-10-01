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Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklanırken, 5 bin 543 adet uyuşturucu hap ve 2,30 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 bin 543 adet uyuşturucu hap, 2,30 gram metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 34 bin 650 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

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