Haberler

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bir evde satışa hazır 14 gram sentetik kannabinoid, 19 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca ilçede yapılan kontrollerde, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia

Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.