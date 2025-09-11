Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda satışa hazır uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, bir evde satışa hazır 14 gram sentetik kannabinoid, 19 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ayrıca ilçede yapılan kontrollerde, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı.