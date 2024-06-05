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Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 564 sentetik uyuşturucu hap ve 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sentetik uyuşturucu imali ve satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce bir araç ile içindeki 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 564 sentetik uyuşturucu hap ve 16 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.S. ile S.Y. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçlamasıyla yasal işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirlenen 3 cep telefonuna da el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon Balıkesir Ayvalık Güvenlik Suç Güncel Haberler

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