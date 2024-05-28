Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta uyuşturucu imalathanesine operasyon: 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin uyuşturucu imal edilen eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim malzemesi ele geçirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polisin uyuşturucu imal edilen eve düzenlediği operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ayvalık Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu üretildiği belirlenen eve baskın yaptı.

Operasyonda, 2 kilo 488 gram skunk, boyları 20 ila 30 santimetre arasında değişen saksıda ekili 9 kök Hint keneviri, hassas terazi, esrar öğütme aparatı, led panel iklimlendirme cihazı, çadır ve ekipmanlar, uyuşturucunun kurutulmasında kullanılan 2 parça tel askı, farklı ebatlarda boş saksılar, havalandırma boruları, su terazileri, karbon filtre torbaları, rutubet ve oda nemlendirici giderici materyaller, zaman ayarlı prizler, vantilatörler ile toprak ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Operasyon Ayvalık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

Normalleşme süreci kısa sürdü! Bahçeli'den CHP lideri Özel'e zehir zemberek sözler

 Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

Mehmet Şimşek: Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi düzenlemesi kaçınılmaz

 Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı

Başımıza taş yağacak! Tavuğa tecavüz etti, o anları başka bir vatandaş kayda aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title