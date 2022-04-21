Ayvalık'ta Turizm Haftası Cunda MTAL'de kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Turizm Haftası, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde (MTAL) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Abdülaziz Yük, etkinlikte yaptığı konuşmada, her yıl 15-22 Nisan tarihlerinin Turizm Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Ülkemizin zengin kültürel, tarihi ve coğrafi özellikleri, turizm potansiyeli olarak değerlendirilmesi gereken geniş bir yelpazedir. Turizm bilincini tüm topluma yayabilmek amacı ile Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız ve turizm eğitimi veren okullarımız hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapmaktadır. Ancak önemli olan, bu etkinliklerin hem iç turizmde ülkemiz insanına hem de dış turizmde ülkemize gelen yabancı misafirlere geleceğe dönük kazanımlar sağlanmasıdır."

Programda müzik dinletisi sunularak tiyatro gösterisi sahnelendi.

Etkinliğe, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Savaş Sağtaş, İlçe Sağlık Müdürü Kevser Uyan, İlçe Mal Müdürü Ayşe Alparslan, Sahil Güvenlik Komutanlığı vekili Kıdemli Başçavuş Hasan Aykut Tufan, AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, gaziler, okul müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.