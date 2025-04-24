İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Ayvalık'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ayvalık'ta Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir otomobilin traktöre çarpması sonucu Emine Çınar hayatını kaybetti, iki sürücü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otomobilin çarptığı traktördeki Emine Çınar hayatını kaybetti, 2 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmir-Çanakkale kara yolunun Telli Kavak mevkisinde meydana geldi. M.H.K.'nin kullandığı 34 HB 9820 plakalı otomobil, N.Ç. yönetimindeki 16 U 7661 plakalı traktöre çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, traktördeki Emine Çınar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücüler M.H.K. ile N.Ç., ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çınar'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.