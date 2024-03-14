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Ayvalık'ta toplu taşıma aracının sürücüsüne saldıran 3 kişi tutuklandı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir toplu taşıma aracının sürücüsüne saldıran 3 kişi tutuklandı. Olay, aracın ön tarafındaki kamerayla kaydedildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde trafikte bir toplu taşıma aracının sürücüsünü darbeden 3 kişi tutuklandı.

Altınova Mahallesi'nde, 10 YG 944 plakalı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Denetimli Özel Toplu Taşıma aracının şoförü A.G. ile 34 FMZ 277 plakalı aracın sürücüsü K.G. (23) arasında trafikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.G, aracıyla A.G. yönetimindeki aracın önünü kesti.

Arkadaşları V.A. (21) ve O.F. (19) ile araçtan inen K.G, A.G'yi darbetti. K.G. daha sonra av tüfeğiyle A.G'nin aracına ateş etti.

Olayın ardından kaçan K.G. ve arkadaşları, jandarma ekiplerince yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.G, V.A. ve O.F. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay, söz konusu toplu taşıma aracının ön tarafındaki kamerayla kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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