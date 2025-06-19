Ayvalık'ta Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi tek katlı müstakil evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın söndürüldü.

Altınova Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan müstakil evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Olay yerine sevk edilen Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki diğer evlere sıçramasını önledi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.