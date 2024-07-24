Üye Girişi
Haberler

Ayvalık'ta tefecilere yönelik operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde düzenlenen 'Kuyu-12' operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasından 27'si tutuklandı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde tefecilere yönelik düzenlenen 'Kuyu-12' operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 27'si ise tutuklandı.

Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, yüksek faiz karşılığında para verme, araç satış sözleşmeleri üzerinden faizli para alışverişi, yağma ve eziyet, borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, belgede sahtecilik, gasp ve hırsızlık suçlarını işledikleri ve suçtan elde edilen gelirleri otopark, oto galeri ve kuyumculuk sektörleri aracılığıyla aklamaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Ayvalık ilçesinde operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, suçtan elde edildiği tespit edilen ve piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde eşyaya el konuldu. Öte yandan, çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfekleri, muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, çek ve altın da düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Operasyon ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilerde, organize suç örgütünün elebaşı olan Cemil Ay ve Ali Ay'ın da içerisinde bulunduğu 43 şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Gözaltına alınan 43 şüphelinin 27'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Operasyon Jandarma Ayvalık Politika Güncel Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İki devletli çözüm olmazsa, dördüncü Gazze savaşı çıkacak

 Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

Yerlikaya, terör halayı çekenlere dinletilen şarkıyı hazmedemeyenlere ayarı verdi: En ufak üzüntü duymuyorum

 TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

Bakmadan Geçme

e-Nabız randevu onaylama! e-Nabız'dan randevu nasıl onaylanır? En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Galatasaray Lecce maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Galatasaray Lecce maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY LECCE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 24 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Galatasaray Lecce Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Galatasaray Lecce maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Lecce maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Güncel UEFA ülke puanı sıralaması! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanda? Ankara otobüs ücretleri ne kadar oldu? Ankara EGO otobüs, minibüs, metro ücretleri ne kadar? Beşiktaş Bandırmaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) BJK Bandırmaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Beşiktaş Bandırmaspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Beşiktaş Bandırmaspor maçı CANLI izle! (HD) 24 Temmuz Beşiktaş Bandırmaspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Bingöl'de 2 kişinin can verdiği vahşette yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title