Ayvalık'ta silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralandı

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda H.G. tarafından silahla ağır yaralanan Uğur Kalburcu, hastaneye kaldırıldı. H.G. gözaltına alındı ve polis kaçan F.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayvalık'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda H.G, tartıştığı Uğur Kalburcu'yu silahla ağır yaraladı.

Olay yerinde polise teslim olan H.G. gözaltına alındı.

Ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Kalburcu, buradaki ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve kaçan F.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.