Ayvalık'ta şiddetli rüzgar, teknelere zarar verdi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı tekneler zarar gördü. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı tekneler zarar gördü. Yazlık sitelerin olduğu Sahilkent Mahallesi sahilinde şiddetli rüzgarın etkisiyle büyük dalgalar oluştu. Kıyıda dubalara bağlı bir tekne battı. Bir tekne de su alırken, birkaç tekne de hasar gördü. Bölgede şiddetli rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. AA / Suat Salgın - Güncel Balıkesir Güncel Haberler

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