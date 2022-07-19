Ayvalık'ta şiddetli poyraz zaman zaman fırtına şeklinde etkili oluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesiyle, Edremit Körfezi'nde; Ege Denizi'nde 3 günden bu yana etkili olan şiddetli poyraz rüzgarı, zaman zaman etkisini arttırıp fırtına olarak etkili oluyor.

Gece geç saatlerde uluslararası sularda fırtına sebebiyle Ayvalık'ın poyraz görmeyen koylarından olan Sarımsaklı'ya yerli ve yabancı bandıralı gemilerin sığındığı gözleniyor.

Zaman zaman hızı yaklaşık 75 ile 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle oluşan dalgalar ise kıyı şeritlerini adeta dövüyor.

3 gün önce başlayan şiddetli rüzgarın bazı balıkçı teknelerini batırmasının ardından, pek çok tekne sakin koylara çekilmesi ise dikkatlerden kaçmıyor.

Meteorolojiye göre bu gece saat 03.00'ten itibaren şiddetini arttırması beklenen poyrazın gece saatlerinde zaman zaman fırtına olarak esmeyi sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan şiddetli fırtına ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle olması muhtemel orman yangınlarına karşı da yetkililer sık sık vatandaşları ormanlık bölgelerde ateş yakmamaları yönünden uyarıyor.