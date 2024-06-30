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Ayvalık'ta Sazlık Alanında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, hızlı bir şekilde büyüyerek yaklaşık 10 hektar alanda etkili oldu. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Altınova Mahallesi'nde dün yanan çöp döküm sahasının yakınında Madra Çayı civarındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale-İzmir kara yolunun kenarında başladığı değerlendirilen alevler, hızı saatte 60 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Balıkesir ile İzmir il sınırında, ekili arazilerin ve zeytinliklerin yakınındaki bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dikili İtfaiye Grup Amirliği, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Ayvalık ve Dikili belediyeleri ile bölgede faaliyet gösteren özel firmalara bağlı ekipler sevk edildi.

Bölgedeki ağılların sahipleri, hayvanlarını alevlerden korumak için serbest bırakıldı.

Yaklaşık 10 hektar alanda etkili olan yangın, ekipler tarafından su tankerleri ve iş makineleriyle yapılan çalışma sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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