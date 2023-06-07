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Ayvalık'ta Sahil Güvenlik öncülüğünde deniz temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik öncülüğünde deniz temizliği yapıldı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı öncülüğünde deniz dibi temizliği çalışması gerçekleştirildi. '5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası' kapsamında, 'Temiz Deniz ve Temiz Dünya' temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler de yer aldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı öncülüğünde deniz dibi temizliği çalışması gerçekleştirildi.

"5-9 Haziran Türkiye Çevre Haftası" kapsamında, "Temiz Deniz ve Temiz Dünya" temasıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler de yer aldı.

Sahil Güvenlik dalgıçlarının deniz dibinden çıkardıkları çöplerin arasında otomobil lastikleri, hurda borular ve bol miktarda çakmak gibi birçok malzeme yer aldı.

Pakmaya Kenan Kaptan Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi ve Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam 60 öğrencinin de katılımıyla Ayvalık ile Lale Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü sahilinde yapılan deniz temizliğinde de bir kamyonet dolusu çöp çıkarıldı.

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel

Balıkesir Kuzey Ege Dünya Güncel Haberler

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