Ayvalık'ta PVC Kapı ve Pencere Atölyesinde Yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı.

150 Evler Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi 3. Sokak'ta Fahri Ergin ve Ercan İncedayı'ya ait PVC kapı ve pencere sistemleri üretilen atölyede sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayıldığı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

Atölyede hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.