Haberler

Ayvalık'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Ayvalık'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 00.10 sıralarında meydana geldi. Küçükköy istikametinden E-87 kara yoluna çıkmak isteyen Bekir Erin (51) yönetimindeki 10 ASY 642 plakalı kamyonet ile Mustafa Köselecioğlu idaresindeki 10 KM 572 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Bekir Erin'in öldüğü belirlendi. Kamyonetteki Selamet Topçu ile otomobildeki Mustafa Köselecioğlu ise Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir

İsrail'den Türkiye'ye skandal tehdit: Doha'ya saldıran...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro'dan ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: Üçüncü dünya savaşı çoktan başladı

ABD'nin askeri yığınağına sert tepki: 3. dünya savaşı çoktan başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.