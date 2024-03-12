Ayvalık'ta otomobil kamyonete çarptı: 3 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobilin kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolu Tuzla mevkisinde U dönüşü yapmak isteyen Y.İ. idaresindeki 10 YN 310 plakalı kamyonete, aynı yöne giden B.K'nin kullandığı 16 AL 268 plakalı otomobil çarptı. Savrulan kamyonet, yol kenarındaki otobüs durağına çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler ile kamyonette bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.