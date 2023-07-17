Balıkesir'in Ayvalık ilçesi şehir merkezi yakınlarında Cennet Tepesi'nde çıkan otluk alan yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Ekipler yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması için yoğun bir çalışma içinde yangını kontrol altına aldılar.

Ayvalık'ta otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi şehir merkezi yakınlarında Cennet Tepesi'nde çıkan otluk alan yangını şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı. Ekipler yangının yerleşim birimlerine ulaşmaması için yoğun bir çalışma içinde yangını kontrol altına aldılar.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi yakınlarında Cennet Tepesi mevkiinde çıkan otluk yangını bölgede etkili olan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, BASKİ ve Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler 21 arazöz ile 3 koldan müdahale etti. Otluk alanda devam eden yangın ekiplerin müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı. Ekipler yoğun bir çalışma ile şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyorlar. Yangının konut bölgelerine sıçramaması için çalışmalar devam ediyor. Yetkililer yangının kısa bir sürede söndürüleceğini ifade ettiler.

Balıkesir Valiliğinden yangın ile ilgili yapılan açıklamada "Ayvalık İlçemizde Cennet Tepesi Mevkiinde saat 22.30 sularında başlayan örtü yangınına yapılan hızlı müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Büyükşehir Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğümüze ait 21 arazözün görev aldığı söndürme çalışmaları kısa sürede olumlu sonuçlanmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir." denildi.