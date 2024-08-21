Ayvalık'ta ormanlık alandaki barakada yangın çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alandaki bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sefa-Çamlık Mahallesi Laka mevkisinde bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, bölgede ağaçlık alanları sulamak için bulunan Ayvalık Belediyesine ait su tankeriyle müdahale edildi.

Alevleri söndüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, çevredeki ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Barakanın tamamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.