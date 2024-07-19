Ayvalık'ta Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Başlatıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri çalışmalara başladı. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Küçükköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.