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Ayvalık'ta Öğrenciler 23 Nisan İçin Zeytin Fidanı Dikti

Ayvalık'ta Öğrenciler 23 Nisan İçin Zeytin Fidanı Dikti
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte zeytin ağaçlarının önemi anlatıldı ve çocuklara hediyeler verildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinlik için zeytin bahçesinde bir araya gelen öğrencilere, firmanın yönetim kurulu başkanı Mustafa Kürlek tarafından zeytin ağacının önemi anlatıldı. Ardından anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve firma çalışanlarının yardımıyla zeytin fidanlarını dikti.

Diktikleri fidanları sulayan çocuklar için etkinlik sonrası firmanın Murateli Mahallesi'ndeki mağazasında özel olarak hazırlanan 23 Nisan pastası kesildi.

Firma ayrıca çocuklara zeytin reçeli ve el yıkama alışkanlıklarını teşvik etmek amacıyla içerisinde oyuncak bulunan zeytinyağlı sabun hediye etti.

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Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
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