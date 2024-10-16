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Ayvalık'ta Minibüs Polis Araçına Çarptı: 3 Yaralı

Ayvalık'ta Minibüs Polis Araçına Çarptı: 3 Yaralı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir minibüs, yol kenarında park halindeki polis aracına çarptı. Kazada 1'i polis memuru toplamda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan minibüs şoförü Umut Bolat'ın durumu ağır.

BALIKESİR 'in Ayvalık ilçesinde, minibüs, yol kenarında park halindeki polis aracına çarptı. Kazada 1'i polis memuru, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Çanakkale- İzmir kara yolunun Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den İzmir yönüne giden Umut Bolat'ın kullandığı 10 AGP 815 plakalı minibüs, yol kenarında duran trafik polisi aracına arkadan çarptı. Minibüste sıkışan Umut Bolat ve yanındaki Erdi Yentür ile kaza anında polis aracının yanında olduğu öğrenilen polis memuru Yakup Erinç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Minibüs şoförü Bolat'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Trafik ekibinin yoldaki başka bir kazaya müdahale ettikten sonra ayrılacakları sırada kazanın yaşandığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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