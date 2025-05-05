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Ayvalık'ta Kereste Deposunda Yangın: Maddi Hasar Oluştu

Ayvalık'ta Kereste Deposunda Yangın: Maddi Hasar Oluştu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, bitişikteki marangoz atölyesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde bir kereste deposunda çıkan yangın, bitişikteki marangoz atölyesine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında depo ve atölyede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde E-87 karayolu girişinde bulunan kereste deposunda meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyerek deponun bitişindeki marangoz atölyesine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yangına ayrıca Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinden gelen itfaiye araçlarıyla destek verildi. Yaklaşık 11 arasöz ve 50 itfaiye personelinin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, depoda ve atölyede maddi hasar meydana geldi. Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Akkaya, söndürme çalışmalarına 11 araç ve 40'a yakın personel katıldığını belirtip, soğutma çalışmalarının sürdürüldüğünü kaydetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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