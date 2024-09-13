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Ayvalık'ta kayıp demans hastası için arama çalışmaları sürüyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kayıp demans hastası Hüseyin Aydın'dan (70), 25 gündür haber alınamıyor. İhbar sonrası çalışmalar, kaybolduğu mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Karakoç Deresi ve çevresinde yoğunlaştı. Çalışmalarda 'Pedal' isimli kadavra köpeği de yer aldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kayıp demans hastası Hüseyin Aydın'dan (70), 25 gündür haber alınamıyor. İhbar sonrası çalışmalar, kaybolduğu mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Karakoç Deresi ve çevresinde yoğunlaştı. Çalışmalarda 'Pedal' isimli kadavra köpeği de yer aldı.

İstanbul Kartal'da yaşayan demans hastası Hüseyin Aydın, tatil için Ayvalık ilçesine geldi. 19 Ağustos'ta kahvehaneye gitmek için evden çıkan Aydın, geri dönmedi. Aydın'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, komandoların desteğinde iz takip ve kadavra köpekleriyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler, bir süre kahvehanede oturan Hüseyin Aydın'ın, arkadaşı tarafından evinin yakınına bırakıldıktan sonra kaybolduğunu belirledi. Ekipler ayrıca Aydın'ın Çanakkale-İzmir kara yolunda yaklaşık 3 kilometre daha yürüdüğünü de tespit etti.

Çalışmalar bugün 25'inci gününe girerken, tarlada çalışan işçiler tarafından Aydın'a benzer bir kişiyi gördüklerine yönelik yapılan ihbar sonrası mahalleye 3 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy mevkiinde Karakoç Deresi ve çevresinde yoğunlaştı. Jandarma ekiplerinin çalışmasına İzmir İl Jandarma Komutanlığı kadavra köpeği 'Pedal' ile DSİ iş makinası da katıldı. İş makinası yardımıyla kuruyan deredeki sazlıklar kaldırılarak, çevresi aranıyor.

Aydın'ı arama çalışmaları devam ederken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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