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Ayvalık'ta kayıp demans hastası için arama çalışmaları sürüyor

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, kayıp demans hastası Hüseyin Aydın'dan (70), 22 gündür haber alınamıyor. Aydın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, kayıp demans hastası Hüseyin Aydın'dan (70), 22 gündür haber alınamıyor. Aydın için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Kartal'da yaşayan demans hastası Hüseyin Aydın, tatil için Ayvalık ilçesine geldi. 19 Ağustos'ta kahvehaneye gitmek için evden çıkan Aydın, geri dönmedi. Aydın'ın yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığı ve Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, komandoların desteğinde iz takip ve kadavra köpekleriyle bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Ekipler, bir süre kahvehanede oturan Hüseyin Aydın'ın arkadaşı tarafından evinin yakınına bırakıldıktan sonra kaybolduğunu belirledi. Ekipler ayrıca Aydın'ın Çanakkale-İzmir kara yolunda yaklaşık 3 kilometre daha yürüdüğünü de tespit etti.

Hüseyin Aydın, 22 gündür her yerde aranırken, ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Balıkesir Ayvalık Demans Demans Güncel Yaşam Aydın

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