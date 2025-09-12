Haberler

Ayvalık'ta Kaçak Alkol Operasyonu: 40 Litre Ele Geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 litre kaçak etil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli F.O. hakkında kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen operasyonda, 40 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ayvalık Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli F.O'nun adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 40 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan F.O, hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
