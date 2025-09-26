Haberler

Ayvalık'ta İtfaiye Ekiplerinden Yangına Anında Müdahale

Ayvalık'ta İtfaiye Ekiplerinden Yangına Anında Müdahale
Güncelleme:
Ayvalık ilçesinde düzenlenen İtfaiye Haftası etkinlikleri sırasında, itfaiye ekipleri bir kamyonette çıkan yangına hızla müdahale etti ve alevler kontrol altına alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen araç konvoyundaki itfaiye ekipleri, töreni bırakarak bir kamyonette çıkan yangına müdahale etti.

Olay, Ali Çetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. 25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğince araç konvoyu düzenlendi. Konvoy güzergahında ise seyir halinde bulunan hurda yüklü kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, töreni bırakarak hızla alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin anında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.


