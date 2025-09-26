Ayvalık'ta İtfaiye Araç Konvoyu Yangına Müdahale Etti

Haberler

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen araç konvoyu sırasında bir kamyonette çıkan yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

Olay, Ali Çetinkaya Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. 25 Eylül- 1 Ekim İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Ayvalık İtfaiye Grup Amirliğince araç konvoyu düzenlendi. Konvoy güzergahında ise seyir halinde bulunan hurda yüklü kamyonette yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, töreni bırakarak hızla alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiyenin anında müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı.

