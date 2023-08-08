Ayvalık'ta İnsan Kaçakçılığı Operasyonu: 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli ile yurt dışına kaçış hazırlığındaki 17 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin Ayvalık üzerinden yurt dışına çıkacağı bilgisine ulaştı. Takibe aldığı 3 taksiyi durduran ekipler, Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, bu kişilerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.