Ayvalık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tarık Türedi idaresindeki 06 RD 745 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun Ayvalık girişi kavşağında Mücahit Siserdağ yönetimindeki 48 N 7573 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki iki kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel